A Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania – Transitar, de Cascavel, publicou aviso de licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 27/2025, cujo objeto é a contratação de empresa autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para ministrar cursos de segurança da aviação civil (AVSEC) aos servidores que atuam no Aeroporto Regional do Oeste Cel. Adalberto Mendes da Silva.
De acordo com o edital, a empresa contratada deverá oferecer cursos de Inspeção de Segurança da Aviação Civil (atualização), Básico em AVSEC (formação) e Inspeção de Segurança da Aviação Civil (formação). A iniciativa visa qualificar os profissionais responsáveis pela segurança no terminal aeroportuário, atendendo às exigências regulatórias do setor.
A sessão de abertura da licitação está marcada para o dia 26 de agosto de 2025, às 10h, por meio da plataforma www.gov.br/compras, sob a UASG nº 929056. O critério de julgamento será o menor preço por lote, conforme determina a Nova Lei de Licitações. O valor máximo previsto para a contratação é de R$ 46.913,01 (quarenta e seis mil, novecentos e treze reais e um centavo).
O edital completo e demais informações sobre o certame estão disponíveis para consulta pública no site da Transitar (https://www.transitarcascavel.com.br/licitacoes-2/). O aviso é assinado por Pedro Gurkevicz Ribeiro, pregoeiro da autarquia, e foi publicado em Cascavel, no dia 4 de agosto de 2025.