Junto com Viviane (Gabriela Loran), Júnior (Guthierry Sotero), Misael (Belo) e até Consuelo (Viviane Araujo), que pelo visto agora faz parte do grupo, Gerluce chamou a atenção de Joaquim por ter deixado o portão aberto, o que possibilitou que Lígia entrasse e descobrisse a estátua. Mas o pior nem foi isso, mas sim a outra visitante que andou frequentando o local. A cuidadora fez questão de expor para todos a indiscrição sexual dele.
Três Graças: Gerluce faz revelação e deixa bando em choque
Relacionados
Cientistas descobrem novo planeta do tamanho da Terra e com 50% de chance de ser habitável
Um novo estudo publicado por astrônomos da Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Dinamarca identificou um novo planeta do tamanho da Terra e com 50% de chance de estar em…
‘He has to sweat’ — Can Alexander Zverev rise to Carlos Alcaraz’s SF challenge at Australian Open? | ATP Tour
ATP Tour ‘He has to sweat’ — Can Zverev rise to Alcaraz’s SF challenge at Australian Open? World No. 1, who is chasing the Career Grand Slam, faces last year’s…