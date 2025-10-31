Nesta nova parcela, Liam Hemsworth assume o manto do personagem protagonista, Geralt de Rivia.
A 4ª temporada de Witcher, enfim, está prestes a estrear na Netflix. Programada para ver a luz do dia em 30 de outubro, a nova parcela contará com uma importante transição: Liam Hemsworth substitui Henry Cavill no papel do nosso querido bruxo, Geralt de Rivia.
Na trama, após os acontecimentos que abalaram o Continente na temporada 3, Geralt, Yennefer e Ciri se veem separados por uma violenta guerra e incontáveis inimigos. Trilhando caminhos diferentes, mas com objetivos bem definidos, eles encontram aliados inesperados com interesse em acompanhá-los em suas jornadas.
“Estava começando a se tornar uma distração”: O substituto de Henry Cavill em The Witcher tomou uma decisão radical para escapar dos fãs furiosos
O NOVO MOMENTO DE LIAM HEMSWORTH
Durante uma entrevista recente para o TvInsider, a criadora da série, Lauren Schmidt Hissrich, foi só elogios ao novo momento de Liam Hemsworth.
“Uma das coisas mais incríveis sobre o Liam é que ele é incrivelmente honesto. E logo na primeira vez que conversamos, ele me desafiou de algumas maneiras. Eu adorei isso. Qualquer pessoa que já trabalhou comigo sabe que eu adoro uma boa conversa. Adoro me aprofundar nos assuntos. E ele sentia que havia algumas coisas que ele realmente amava no Geralt, tanto dos videogames quanto dos livros, que ele queria trazer para a série. E para mim, essa foi uma maneira muito empolgante de começar nossa parceria, porque ele tinha uma grande responsabilidade”, colocou ela.
Hissrich ainda acrescenta:
“O que não queríamos era que ele chegasse tentando imitar alguém. Queríamos que ele chegasse e se apropriasse completamente do personagem. É um grande mérito dele ter conseguido se integrar de forma tão orgânica a esse Geralt, torná-lo seu, um pouco mais engraçado. Há uma certa naturalidade com que Liam se move pelo mundo que ele também trouxe para o personagem. Há um relaxamento. Mas eu diria que a melhor diferença desta temporada – e isso se deve em parte ao fato de as histórias terem se prestado a isso – é que ele traz uma vulnerabilidade e uma emotividade genuínas ao personagem. E acho que você termina a 4ª temporada sentindo um lado de Geralt que não tinha visto antes.”
Aos interessados, vale ressaltar que a 4ª temporada de The Witcher contará, ao todo, com oito episódios. O elenco conta também com nomes como Anya Chalotra, Freya Allan, Anna Shaffer e mais.