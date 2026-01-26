Poucos meses antes do lançamento de “Super Mario Galaxy – O Filme” nos cinemas, a Universal Pictures presenteou os fãs com uma nova prévia do filme. Nas cenas, o adorável Yoshi, dinossauro verde que encanta os fãs dos videogames, finalmente aparece ao lado dos irmãos encanadores. Assista ao teaser trailer acima.
Nos jogos, Yoshi fez sua primeira aparição no título “Super Mario World”, lançado para o console Super Nintendo Entertainment System (SNES), em 1990. Em “Super Mario World – O Filme” (2023), Yoshi apareceu brevemente em uma cena pós-créditos, e deverá ter seu merecido destaque na continuação.
Ainda sem muitos detalhes confirmados, a trama deve se basear diretamente no jogo “Super Mario Galaxy”, lançado para o console Wii em 2007. Na história, Bowser sequestra a Princesa Peach e a leva para o espaço, obrigando Mario a embarcar em uma jornada intergaláctica com a ajuda de Rosalina e dos Lumas. Para resgatá-la, o herói precisa enfrentar inimigos e superar desafios para reunir as Estrelas do Poder e as Grandes Estrelas, que abastecem o Observatório Cometa de Rosalina — único meio de alcançar Bowser no centro do universo.
“Super Mario Bros. O Filme” (2023), primeiro longa da saga, arrecadou US$ 1,36 bilhão em bilheteria global, desempenho que consolidou a produção como a maior adaptação cinematográfica de um videogame da história.
Para a sequência, estão confirmados os retornos de membros do elenco original de vozes, como Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Kevin Michael Richardson (Kamek) e Keegan-Michael Key (Toad), que reprisam seus respectivos papéis.
Com direção de Aaron Horvath e Michael Jelenic, comandada a partir de um roteiro assinado por Matthew Fogel – trio responsável pelo longa anterior –, “Super Mario Galaxy – O Filme” estreia em 1 de abril no Brasil, exclusivamente nos cinemas.