Elemento: Fogo. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte.
O trabalho demandará a sua dedicação e será desafiador lidar com as responsabilidades enquanto seu interior ferve com sentimentos intensos e complexos. Equilibre seu tempo para cuidar de suas emoções.
Elemento: Terra. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus.
A rotina e seus pequenos imprevistos serão agora sua maior aventura. Deixe-se levar pelo que é corriqueiro e surpreenda-se com a riqueza do cotidiano. Todos os dias trazem oportunidade de nova descoberta.
Elemento: Ar. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio.
O encontro com outras perspectivas trará sentimentos marcantes. Evite analisar o que pertence ao território afetivo. Apenas transite por dentro de si com curiosidade e disposição para se conhecer melhor.
Elemento: Água. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua.
De ponderações amadurecidas nascerão atitudes seguras em direção ao que chama por realização. Silencie incertezas antigas e caminhe com confiança na potência que o sustenta quando tudo parece incerto.
Elemento: Fogo. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol.
O dia pedirá técnica e imaginação para trabalhos que deseja expandir. Reinvente métodos e amplie possibilidades. Deixe que a criação desobedeça formas conhecidas e trace novos contornos para sua jornada.
Elemento: Terra. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio.
O tempo favorecerá o reencontro com desejos que impulsionarão novos rumos. Se antigas buscas perderam sentido, observe o que lhe chama agora. Permita que o desconhecido renove a direção de seus passos.
Elemento: Ar. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus.
A esfera pessoal exigirá presença e entrega e haverá entusiasmo no contato com quem desperta interesse. Permaneça inteiro nas trocas que se anunciam, pois nelas reside o brilho silencioso da experiência.
Elemento: Água. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão.
O dia trará chance de expressar sentimentos e conversar sobre o indizível. Palavras abrirão passagem para respostas sinceras. Fale com integridade, e a vida responderá na mesma medida de verdade e entrega.
Elemento: Fogo. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter.
O momento despertará reflexões que farão você repensar decisões tomadas. Questione se o que você busca ainda o representa. Olhe para os fatos com atenção e conectado ao terreno onde a vida acontece.
Elemento: Terra. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno.
O afeto circulará em torno de você e poderá ser cultivado nas parcerias. Volte-se para quem compartilha presença, pois é no cultivo silencioso da convivência que alianças ganham força e permanecem vivas.
Elemento: Ar. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano.
Você viverá um momento de instabilidade que exigirá adaptação diante de mudanças inesperadas. Viva as reviravoltas e preserve a confiança em si, pois o que parece abalar trará novas formas de sustentação.
Elemento: Água. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno.
Sua intuição estará aguçada e o impulso de manifestá-la será intenso. Empregue seus talentos em ações que tragam benefício coletivo e inspirem propósito. Deixe que descobertas se convertam em realizações.