A partir desta segunda-feira, dia 15 de setembro, às 22h30, começa A Fazenda 17. O reality rural da Record promete agitar a televisão e as redes sociais com uma nova leva de peões prontos para enfrentar provas, tretas e muita convivência intensa.
Diferente da última temporada, não haverá Paiol. Todos os participantes já entram direto como titulares na disputa pelo prêmio milionário de R$ 2 milhões. Ao todo, serão 26 confinados, que precisarão acordar cedo, cuidar dos animais, cozinhar, limpar a casa e encarar os desafios que a vida no campo impõe.
Entre os confirmados estão nomes de diferentes áreas: Dudu Camargo, Fernando Sampaio, Gaby Spanic, Guilherme Boury, Luiz Otávio Mesquita, Nizam Hayek, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.
Com 95 episódios previstos, a nova edição deve repetir a fórmula de sucesso que mantém o reality como um dos programas mais comentados da televisão brasileira, reunindo emoção, estratégia e confusões que sempre caem no gosto do público.
