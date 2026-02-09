Vélez vs. Boca, hoy EN VIVO por el Torneo Apertura: formaciones, horario y cómo ver :: Olé

Promesa de partidazo. Este domingo, Vélez se medirá ante Boca en el Estadio José Amalfitani por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que sigue invicto en el certamen y lleva siete puntos de nueve posibles, se mide ante un Xeneize, comendado por Claudio Úbeda, que sacó seis unidades y que viene de vencer a Newell’s en la joranada pasada.
El partido iniciará a las 22:15 horas y será transmitido por la señal de TNT Sports. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.
La entrada en calor de Boca en el Amalfitani
La llegada del Fortín al Estadio Amalfitani
Boca ya está en Liniers para enfrentar a Vélez
La formación de Boca para visitar a Vélez por el Torneo Apertura
Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Claudio Ubeda.
¡Confirmado el once de Vélez para recibir a Boca por el Torneo Apertura!
Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cetré, muy cerca de Boca: acuerdo de palabra con Estudiantes y una foto con olor a despedida
El Xeneize ya tiene un principio de arreglo con el Pincha y ahora negocia con el DIM el otro porcentaje del pase del delantero. Se viene un nuevo refuerzo…
Entre bajas y regresos, Boca se reencuentra con Guillermo y le planta un equipo renovado
Va a ser fuerte verlo ahí, en la vereda de enfrente, con la ropa de Vélez y en el banco local del estadio José Amalfitani. Porque será la primera vez de Guillermo Barros Schelotto contra Boca desde su salida en diciembre de 2018. Especial para él y seguramente para los hinchas xeneizes que estarán siguiendo el partido por TV. Esperando, lógicamente, un triunfo en la visita a Liniers en un lindo duelo entre dos equipos que pelean arriba en la tabla.
¿Cómo salieron los últimos partidos entre Vélez y Boca?
- Boca 3 – 4 Vélez | 27 de noviembre de 2024 | Semifinales – Copa Argentina
- Boca 1 – 0 Vélez | 14 de junio de 2024 | Liga Profesional
- Vélez 1 – 2 Boca | 25 de febrero de 2023 | Liga Profesional
Últimos partidos de Vélez
- Independiente 1 – 1 Vélez | 31 de enero de 2026 | Torneo Apertura
- Vélez 2 – 1 Talleres | 27 de enero de 2026 | Torneo Apertura
- Instituto 0 – 1 Vélez | 22 de enero de 2026 | Torneo Apertura
Últimos partidos de Boca
- Boca 2 – 0 Newell’s | 1 de febrero de 2026 | Torneo Apertura
- Estudiantes 2 – 1 Boca | 28 de enero de 2026 | Torneo Apertura
- Boca 1 – 0 Deportivo Riestra | 25 de enero de 2026 | Torneo Apertura
Así llega Boca al partido vs. Vélez
El Xeneize, dirigido por Claudio Ubeda, se encuentra en la cuarta posición del Grupo A con seis puntos, aunque a solo una unidad de los líderes de la Zona A. En la última fecha, el CABJ derrotó 2-0 a Newell’s en la Bombonera para recuperarse de la derrota sufrida ante Estudiantes en la segunda jornada del campeonato.
La buena noticia para Boca es que volverá a contar con uno de sus mejores jugadores para este encuentro. Y es que ante Vélez se dará el regreso de Miguel Merentiel a la delantera, quien se recuperó de su desgarro y será titular nuevamente. Además Milton Delgado y Kevin Zenón volverán a la titularidad en lugar de los lesionados Ander Herrera y Exequiel Zeballos.
Así llega Vélez al partido vs. Boca
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega a este partido ubicado en la parte alta del Grupo A, igualado con Lanús y Platense en el primer puesto. Tiene siete unidades, producto de dos victorias y un empate en el inicio del torneo. En su última presentación empató 1-1 con Independiente, aunque previamente había vencido 1-0 a Instituto en Córdoba y 2-1 a Talleres en Liniers.
Los jugadores convocados por Guillermo Barros Schelotto para el partido ante Boca
Los jugadores convocados por Claudio Úbeda para el partido ante Vélez
La posible formación de Boca para enfrentar a Vélez en Liniers
Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.
El probable equipo de Vélez vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026
Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
¿Quién es el árbitro de Vélez vs. Boca, por el Torneo Apertura?
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Nicolás Ramírez
- Asistente VAR: Javier Alberto Delbarba
¿Por dónde ver en vivo Vélez vs. Boca?
¿A qué hora juegan Vélez vs. Boca?
El partido se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 a las 22:15hs en el Estadio José Amalfitani.
