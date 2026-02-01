Nesta sexta-feira (30), a Universal Pictures, por meio de comunicado oficial à imprensa internacional, revelou o título e a data de estreia do próximo filme da franquia de ação “Velozes e Furiosos”.
QUAL SERÁ O TÍTULO E QUANDO ESTREIA “VELOZES E FURIOSOS 11”?
O novo filme recebeu o título de “Fast Forever” (‘Velozes Para Sempre’, na tradução livre) e chega aos cinemas dos Estados Unidos em 17 de março de 2028. [via The Hollywood Reporter]
Vin Diesel – produtor e intérprete de Dominic Toretto na franquia – celebrou a novidade em suas redes sociais, compartilhando uma foto antiga ao lado do saudoso Paul Walker, parceiro de cena e intérprete do policial Brian O’Conner na saga. Confira:
Na legenda da publicação, o ator celebrou a longevidade da série: “Ninguém disse que a estrada seria fácil…, mas ela é nossa. Uma que nos definiu e se tornou nosso legado. E um legado… dura para sempre”, finalizou o astro.
Iniciada em 2001, a franquia “Velozes e Furiosos” evoluiu de uma trama sobre corridas com carros para uma saga global de ação e espionagem, focada em roubos e na família liderada por Toretto (Diesel).
Com dez filmes principais e um spin-off, a série de ação já ultrapassou a marca de US$ 7 bilhões de bilheteria mundial. Apenas o capítulo mais recente, “Velozes e Furiosos 10”, arrecadou cerca de US$ 704 milhões ao redor do globo.
Ao longo de sua trajetória, nomes como Dwayne “The Rock” Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Sung Kang, John Cena, Helen Mirren, Jason Momoa, Gal Gadot, Eva Mendes, Charlize Theron, Kurt Russell, Nathalie Kelley e Keiko Kitagawa, fizeram parte do elenco.
Em junho de 2025, Diesel afirmou que o novo longa deve marcar o encerramento da franquia e que deve novamente se passar em Los Angeles, resgatando a cultura de carros e das corridas de rua, que deram início à saga.
Na ocasião, o astro também revelou que Brian O’Conner (Walker) retornaria para a despedida, o que indica que, provavelmente, Caleb e Cody Walker, irmãos do ator, devem voltar a servirem de dublês nas cenas do personagem, com o auxílio de computação gráfica.
Com direção novamente comandada por Louis Leterrier – que atuou na função no filme anterior –, e roteiro assinado por Christina Hodson (‘Bumblebee’) e Oren Uziel (‘O Paradoxo Cloverfield’), demais detalhes sobre “Velozes e Furiosos 11”, como retorno de nomes para o elenco ou data de lançamento no Brasil, ainda não foram revelados.