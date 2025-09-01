Maracanã será o palco do duelo entre Brasil x Chile, no dia 4 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa de 2026Créditos: Staff Images / CONMEBOL
A venda de ingressos para a partida entre Brasil e Chile, no Maracanã, no Rio, começa às 18h desta segunda-feira (25). A comercialização será feita exclusivamente pelo site da Bilheteria Digital. Este é o link: https://www.bilheteriadigital.com/brasil-x-chile-eliminatorias-da-copa-do-mundo-de-futebol-04-de-setembro.
Antes de iniciar a compra, os interessados devem obrigatoriamente realizar o cadastro da biometria facial (clique aqui). Trata-se de uma exigência da Lei Geral do Esporte.
A partida marcará a despedida da Seleção Brasileira do público nacional neste ano. Válido pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o confronto da Amarelinha contra os chilenos acontecerá às 21h30 do dia 4 de setembro.
Este será o primeiro compromisso do treinador Carlo Ancelotti à frente do Brasil em um dos principais estádios do futebol mundial.
Raphinha durante a vitória do Brasil sobre o Chile por 2 a 1, em outubro de 2024Créditos: Rafael Ribeiro/CBF
Confira os preços:
Setor Norte
Inteira – R$ 200,00
Meia – R$ 100,00
Setor Sul
Inteira – R$ 200,00
Meia – R$ 100,00
Setor Sul Visitante
Inteira – R$ 200,00
Meia – R$ 100,00
Setor Leste Superior
Inteira – R$ 240,00
Meia – R$ 120,00
Setor Leste Inferior
Inteira – R$ 280,00
Meia – R$ 140,00
Setor Oeste Inferior
Inteira – R$ 320,00
Meia – R$ 160,00
Gratuidades e Cadeiras Cativas
Gratuidades – De acordo com a lei Nº 3150/2014, os seguintes beneficiários terão acesso gratuito às atividades desportivas realizadas em estádios e ginásios localizados no âmbito territorial do Estado do Rio de Janeiro: Maiores de 60 (sessenta) anos de idade; pessoas com deficiência; e menores de 12 (doze) anos.
Estes casos também têm que realizar previamente o cadastro facial no site da Bilheteria Digital (clique aqui). A solicitação de gratuidade não será aceita sem esse cadastro. É fundamental que a foto esteja atualizada, pois o sistema compara a selfie com a foto do documento.
Carlo Ancelotti comandará o primeiro jogo à frente da Seleção Brasileira no MaracanãCréditos: Rafael Ribeiro / CBF
Os pedidos devem ser feitos pelo seguinte site: http://pcd.bilheteriadigital.com/. Será necessário anexar os documentos que comprovem a situação: PCDs – Laudos médicos com CID (Classificação Internacional de Doenças); Idosos e Crianças até 12 anos – Algum documento oficial com foto que comprove a idade (RG, CNH, Certidão de Nascimento para crianças sem RG).
Após o envio da solicitação, a plataforma analisará os documentos e o cadastro facial. A confirmação da emissão do ingresso será enviada por e-mail. O prazo para envio da confirmação será até o dia 2 de setembro de 2025.
Cadeiras Cativas – Proprietários de cadeiras cativas entrarão normalmente no estádio desde que apresentem seus respectivos cartões proprietários.
No Maracanã, Brasil goleou o Chile por 4 a 0, pelas Eliminatórias da Copa de 2022Créditos: Lucas Figueiredo/CBF