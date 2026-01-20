Vitória Strada ressurge no BBB 26 com filme inspirado em enchente do RS · Notícias da TV

Vitória Strada está de volta ao Big Brother Brasil, mas desta vez longe das dinâmicas de jogo, dos paredões e das alianças. A atriz integra o elenco de Caju, Meu Amigo, telefilme que estreia no Cine BBB e marca a abertura da nova temporada dos telefilmes regionais da Globo, exibidos dentro do reality para os confinados e também na Tela Quente para o público.

Ex-participante do BBB, Vitória destacou que a experiência de ver um filme seu sendo exibido no reality tem um peso simbólico especial. “Eu estive dentro da casa, então, para a gente lá dentro, ter um filme para assistir é a glória do dia, porque não tem muita coisa para fazer”, afirmou a gaúcha, ao comentar em coletiva de imprensa da qual o Notícias da TV participou a importância da iniciativa durante a coletiva de lançamento do projeto.

A atriz contou que recebeu com entusiasmo a notícia de que os telefilmes regionais fariam parte da programação do Cine BBB. “Quando eu soube que eles iam passar lá dentro da casa, fiquei muito animada, porque eu acho que esses filmes têm que ter um espaço muito grande, sabe? Tem que chegar no máximo de pessoas possíveis”, disse.

No caso do filme Caju, Meu Amigo, a ligação é ainda mais pessoal. Gaúcha, Vitória ressaltou o impacto emocional de contar uma história ambientada no Rio Grande do Sul e inspirada no período pós-enchente de 2024.

“Eu posso falar pelo meu filme. Sou gaúcha, então construí essa história com o meu povo, falando da enchente, falando de uma situação tão importante. Foi muito especial para mim”, declarou.

A trama acompanha duas mulheres de origens distintas que criam uma conexão improvável a partir do amor por um cachorro resgatado durante a tragédia.

Para Vitória, levar esse tipo de narrativa ao horário nobre amplia o alcance de histórias que normalmente ficariam restritas a circuitos menores. “Esses filmes precisam chegar nas pessoas pela importância de retratar regiões diferentes”, comentou.

Durante a coletiva, a atriz também celebrou o fato de o projeto aproximar o público de realidades muitas vezes invisibilizadas. Para ela, a exibição no Cine BBB potencializa esse alcance. “É muito importante poder contar essas histórias para um público que está ali assistindo ao BBB, enquanto os brothers também estão vendo o telefilme dentro da casa”, pontuou.

A iniciativa da Globo busca justamente usar o reality como vitrine para produções regionais, reunindo elencos e equipes locais de diferentes Estados. No caso de Caju, Meu Amigo, a presença de Vitória Strada reforça a conexão entre o público do BBB e uma narrativa sensível, atravessada por temas como solidariedade, perda e reconstrução.

Caju, Meu Amigo será exibido para os brothers nesta segunda (19) e, no mesmo dia, para o público da Globo na Tela Quente, logo após o reality.