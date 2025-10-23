Na disposição das músicas na trama de Rainha da Sucata, Foi assim era o tema romântico e nostálgico do casal formado por Maria do Carmo com Edu (Tony Ramos). A trilha sonora da novela também contou com gravações de grandes nomes da MPB como Djavan (Cigano, música do álbum do cantor em 1989), Gal Costa (1945 – 2022) (Nua ideia, faixa do álbum Plural, daquele ano de 1990), Maria Bethânia (A mais bonita, gravação de 1989 do álbum Memória da pele), Milton Nascimento (Coisas da vida, faixa do álbum Txai, de 1990), mas nenhuma dessas gravações reverberaram tanto na novela e (na memória popular) como os sucessos de Magal, Roupa Nova e Wanderléa.
Volta da novela ‘Rainha da Sucata’ ao ar repõe em cena sucessos de Magal, Roupa Nova e Wanderléa
