Corsa roubado é recuperado pela Policia Militar de Campina da Lagoa

Após receber informações da equipe de investigação da Delegacia de Campina da Lagoa a equipe da Policia Militar se deslocou até a Estrada São Bento onde encontrou o veículo GM Corsa abandonado próximo uma mata.

Após verificação, constatou com indicativo de furto. O veículo estava aberto e sem as chaves. Diante do fato e veículo foi guinchado e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para as

providências cabíveis.

Fonte: Ubiratã Online – 11º BPM