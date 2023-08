PM morre com tiro no rosto durante atendimento de caso de violência doméstica no Paraná

O policial Militar, Evandro Augusto Reolon, morreu ao ser atingido com um tiro no rosto durante atendimento de caso de violência doméstica, no Oeste do Paraná.

O caso foi registrado entre a madrugada e manhã de terça-feira (15) em imóvel localizado no cruzamento da Rua Pará com a Avenida São Paulo, no bairro Cidade Alta em Santa Helena.

Durante o atendimento, o homem teria se exaltado e tentado agredir a mulher, quando o policial entrou na casa para intervir na situação, sendo atingido por um disparo de arma de fogo. Na sequência, o acusado ainda efetuou dois disparos contra a mulher, causando ferimentos no braço, e em seguida, tirou a própria vida.

Equipes do SAMU foram acionadas no local, mas apenas puderam constatar o óbito do Soldado Evandro Reolon. A mulher recebeu atendimento dos socorristas e foi encaminhada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto. A área foi isolada e diversas viaturas foram acionadas para o local.

Em nota a Polícia Militar do 19° Batalhão da Polícia Militar falou sobre o ocorrido e se solidarizou a amigos e familiares. “A Polícia Militar do Estado do Paraná informa o falecimento de policial militar pertencente ao 19ºBPM, o qual ocorreu durante atendimento de ocorrência com natureza de Violência Doméstica, no município de Santa Helena. O Soldado Evandro Augusto Reolon foi atingido por disparo de arma de fogo na região de face pelo autor do fato, que cometeu suicídio logo após o ocorrido. A PMPR externa, desde já, suas condolências aos familiares e amigos do policial militar vitimado e informa que prestará todo o apoio necessário aos familiares do militar estadual.”

Fonte: Catve/Correio do Lago