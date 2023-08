Mulher persegue e bate carro no veículo do marido com suposta amante, em Campo Mourão

Uma mulher perseguiu e bateu o carro que dirigia no veículo dirigido por seu marido, o qual estaria acompanhado de uma suposta amante. O caso foi registrado ontem nas proximidades do cemitério municipal São Judas Tadeu, no jardim Isabel, em Campo Mourão.

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

Para a Polícia Militar, ela disse que teria descoberto a traição do marido e, descontrolada, partiu em busca de vingança. Os dois veículos passaram em alta velocidade em frente à sede do batalhão, colocando em risco a integridade física de pedestres e outros condutores que faziam uso da via pública.

O primeiro veículo, um Nissan Kics era seguido por uma Renault Duster. A equipe do CPU passou a realizar acompanhamento tático pela via e encontrou os veículos envolvidos em acidente em frente ao cemitério municipal.

Quando os policiais militares desembarcaram da viatura, visualizaram duas mulheres em luta corporal no interior da Renault Duster, trocando agressões físicas e verbais. A equipe policial interviu na situação separando as duas mulheres. O Nissan Kics era conduzido por um homem, o qual estaria em processo de divórcio com uma das mulheres. Segundo ele, por ciúmes, ela passou a persegui-los e provocando o acidente.

Por outro lado, a esposa alega que seguiu o veículo Nissan Kics, onde estava seu marido porque a outra seria amante dele, o que teria motivado a perseguição, o acidente e a troca de agressões físicas e verbais.

Os policiais militares encaminharam os envolvidos e os veículos para delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis.