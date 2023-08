Homem é encaminhado a delegacia por posse irregular de arma de fogo em Ubiratã

A equipe da Patrulha Rural da Policia Militar de Ubiratã realizava patrulhamento quando recebeu a informação de que na Estrada Caviúna, e um local conhecido por “Ilha do Caga Fogo”, estaria um foragido da justiça escondido.

No local os Policiais encontraram um homem, proprietário, e conversando com ele foi observado que em cima de uma mesa havia uma arma de fogo tipo espingarda sendo ela apreendida e constatado que estava municiada e com uma outra munição fora da arma.

Perguntado de quem era o referido armamento respondeu que a espingarda não era dele e sim de outra pessoa, que estava realizando manutenção em uma caixa d’agua que abastece o rancho, a uns 400 metros mata a dentro no Rio Carajá.

Os policiais foram até o local e localizaram o homem que confirmou ser o proprietário da arma.

Diante dos fatos ele foi conduzido até a sede da 2ª Companhia para lavratura do B.O e apreensão do armamento e posteriormente, com a arma encaminhado a 50º DRP para apreciação da autoridade policial.

