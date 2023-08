Homem é golpeado com faca nas gostas pela esposa no Distrito de Yolanda

A Policia Militar foi acionada via COPOM, após receber uma denúncia anônima, dando conta de uma possível Lesão Corporal no Distrito de Yolanda, em Ubiratã.

No local, os policiais visualizaram através do portão da residência um homem caído no chão e uma mulher de pé ao seu lado com as roupas ensanguentadas.

A mulher foi identificada como sendo a esposa da vítima e confessou ter dado uma facada nas costas de seu marido, pois frequentemente é agredia com socos no rosto, enforcada e tem seus cabelos puxados e que nesta discussão, decidiu golpeá-lo com uma faca de cozinha. Ambos apresentavam forte odor etílico e fala desconexa.

A Equipe do SAMU que já havia sido acionada, chegou no local e constatou a gravidade dos ferimentos. O homem apresentava uma lesão perfuro cortante que sangrava muito em suas costas. Ele foi atendimento e encaminhando ao Hospital para demais procedimentos.

A faca utilizada no crime foi apreendida. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para Delegacia de Policia Civil de Ubiratã para procedimentos de Polícia Judiciária.

Fonte: Ubiratã Online – 11º BPM