“O Milagre de Juranda”, a história do menino Lucas vai virar filme

Uma história de fé e de esperança se tornará um filme. É a história real que envolveu o milagre do menino Lucas, de Juranda, que sofreu um grave acidente ao cair do segundo andar do prédio onde mora os seus avós, no centro da cidade. Lucas brincava na sala do apartamento dos avós quando caiu de uma altura de cerca de 8 metros.

As filmagens começam já em novembro e o elenco deverá contar com artistas de renome nacional, que já está praticamente definido. Segundo a prefeita Leila Amadei, se o cronograma for seguido à risca, o filme pode ser lançado já em maio de 2024.

O dia 03 de março de 2013 ficou marcado na história da pequena cidade de Juranda, quando o menino Lucas de apenas 5 anos, caiu da janela do apartamento dos avós, quando brincava com a irmã e sofreu uma grave lesão cerebral.

Os pais, ao verem o filho hospitalizado e em coma, recorreram às Irmãs Carmelitas do Mosteiro de Nossa Senhora do Carmo em Campo Mourão (69 km de Juranda), que reuniram-se em oração pelo menino Lucas pedindo a intercessão dos Pastorinhos de Fátima, também crianças.

O Milagre:

O Lucas, desenganado pelos médicos, recuperou-se acordando do coma e perguntando pela irmã. A cura que já era considerada um milagre pela comunidade local seguiu um longo e criterioso processo de canonização, onde um tribunal eclesial foi montado para que as testemunhas fossem ouvidas e o relatório encaminhado para o Vaticano.

A boa notícia veio em 2017 quando a Santa Sé reconheceu a grande benção atribuída ao Lucas através da intercessão dos Pastorinhos. Naquele ano o Papa Francisco canonizou os Pastorinhos na mesma data em que se comemorava o centenário das aparições em Fátima, e assim Francisco e Jacinta tornaram-se as primeiras crianças santas não martirizadas.

A família do menino Lucas é devota de Nossa Senhora de Fátima e dos Pastorinhos. E foi através do milagre dos Pastorinhos Francisco e Jacinta que salvou a vida do menino Lucas que Juranda, hoje é intitulada “Cidade do Milagre”.