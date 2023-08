Pedágio de conscientização no combate à violência contra a mulher é realizado no centro de Ubiratã

O CREAS de Ubiratã, através da Secretaria da Assistência Social aderiu a campanha ‘Agosto Lilás’, que tem por objetivo o combate à violência contra a mulher.

Segundo a secretária Claudineia de Souza Lazaretti, o município realizou ao longo do mês, ações para divulgar o movimento. “Queremos que as mulheres saibam que caso precisem de apoio podem nos procurar no Creas ou através do 3543-5757 e ainda caso elas realmente sejam vítimas de algum tipo de violência podem ligar para o 180 que receberão atendimento imediatamente”, explicou a secretária, salientando que a mulher vítima de violência receberá apoio psicológico pelo tempo que for necessário para poder superar o trauma.

Com objetivo de informar e orientar a população sobre combate a violência doméstica e familiar contra a mulher, a secretaria da Assistência Social vai realizou nesta terça-feira, (22) um pedágio informativo em alusão ao Agosto Lilás, no centro de Ubiratã.

A ação intensificou a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizou e conscientizou a população ubiratanense sobre o assunto, foi divulgado os canais de denúncia e os serviços especializados para o atendimento à mulher em situação de violência.

PARANÁ:

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Paraná que foram divulgados no primeiro dia de agosto, nos primeiros seis meses de 2023, o Paraná teve 111.804 casos de violência contra a mulher, 36.335 casos de violência doméstica e 5.691 casos de violência sexual.

BRASIL:

O Observatório da Mulher Contra a Violência – do Senado Federal, realiza pesquisa desde 2005 com a população feminina de várias partes do Brasil e em seu último demonstrativo que foi divulgado em 2021 apontou elevação de aproximadamente 30% no número de mulheres que afirmaram ter sofrido violência física. Já no caso de violência psicológica os números subiram 165% e violência moral ultrapassou os 200%.

Em relação ao feminicídio – assassinato de mulheres em razão do gênero – segundo a Secretaria de Segurança Pública, também houve uma crescente nos registros nos últimos anos.

E para proteger as mulheres vítimas de violência de gênero, algumas ferramentas são importantes, como as medidas protetivas. Elas são ordens judiciais que obrigam o agressor a se afastar da vítima e do lar; que possibilitam a busca e apreensão de arma de fogo com proibição de porte e posse; que asseguram a subsistência da vítima; que regulamentam visitas aos filhos e também tratam da parte patrimonial.

Disque 180 – Denuncie

Para comunicar algum caso de violência doméstica ligue para a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, através do 180. O telefone é de abrangência nacional. As denúncias podem ser feitas de forma gratuita e confidencial. A central funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana e feriados.