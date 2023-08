Vídeo: ‘Cavalo Tarado’: Prefeitura investiga apresentação de dança em escola

Um vídeo que mostra uma dançarina com uma máscara de cavalo ao som de uma música com teor sexual em uma escola municipal virou alvo de sindicância da Prefeitura do Rio de Janeiro após publicação nas redes sociais.

O que aconteceu?

O vídeo da apresentação do grupo Cia Suave, realizada com alunos do CIEP Luiz Carlos Prestes, foi publicado nas redes sociais na tarde de ontem.

Nas imagens, é possível ver uma dançarina com máscara de cavalo interagindo com as crianças ao som de “Cavalo Tarado”.

As crianças dançam com o grupo e a pessoa com máscara de cavalo chega a brincar com a mochila de uma das alunas.

O prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais para afirmar que o vídeo foi “absurdo” e disse que endureceria as regras de apresentações nas escolas do município.

Queria entender o que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso aqui é algo que possa ser apresentado para crianças.Eduardo Paes, em vídeo publicado nas redes sociais

A Secretaria Municipal de Educação afirmou que o grupo de dança “agiu de má-fé” ao oferecer um “espetáculo com classificação livre” para as crianças. O órgão classificou o conteúdo da apresentação como inadequado.

Fonte: Uol.com.br