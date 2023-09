Tribunal de Contas determina devolução de diárias a ex-vereadores de Quarto Centenário

O Tribunal de Contas do Estado identificou irregularidades na concessão de diárias a vereadores pela Câmara Municipal de Quarto Centenário no ano de 2014.

Conforme as conclusões do Tribunal de Contas, as diárias foram atribuídas de maneira inadequada, resultando em uma situação irregular. Como resultado dessa constatação, os nove vereadores que ocupavam seus cargos naquela época estão sendo obrigados a restituir conjuntamente a quantia de R$ 15,3 mil, acrescida das correções cabíveis.

Os montantes a serem restituídos variam de acordo com cada ex-vereador, oscilando entre R$ 927 e R$ 2,7 mil.

Além disso, a ação do Tribunal também resultou em multas. O presidente da Câmara naquele ano e a controladora interna do período foram multados em R$ 5,3 mil cada, como consequência direta das irregularidades encontradas.

Fonte: Bocasanta