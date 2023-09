Homem é extorquido em R$ 11 mil ao trocar nudes em Goioerê

Um morador de Goioerê foi extorquido e perdeu 11 mil reais, após trocar “nudes” com uma jovem que conheceu através da internet.

Tudo começou quando a jovem entrou em contato com o homem através do Instagram e depois pelo Whatsapp, onde aconteceu a troca dos nudes. Após o envio das fotos, entrou em contato com o homem, o suposto pai da jovem e um falso delegado, dizendo que a menina era sua filha e que era menor de idade.

O pai disse que a filha quebrou o Iphone 13 para que ele não visse as fotos e exigiu que ele pagasse R$ 4 mil pelo aparelho. O que foi feito pelo homem. Na sequência, entrou em contato o suposto delegado, dizendo que a adolescente tinha tentado o suicídio por causa da situação e que ele teria que pagar R$ 4 mil para não levar o inquérito adiante. Novamente o homem fez o pagamento.

Posteriormente, o pai entrou em contato pedindo mais R$ 3 mil para o tratamento psicológico da filha. Como já estava sem dinheiro, esta parte ele dividiu em três pagamentos semanais.

Somente depois de ter pago os R$ 11 mil, e os golpistas terem pedido mais dinheiro, é que o morador de Goioerê percebeu o golpe, em conversa com amigos.

Com informações do Goionews.