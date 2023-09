Ninguém segura as Brabas! Corinthians vence Ferroviária de virada e é Pentacampeão Brasileiro Feminino

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

O Corinthians é pentacampeão do Brasileirão feminino! Neste domingo (10), as Brabas venceram a Ferroviária de virada por 2 a 1 e conquistaram o título na despedida do técnico Arthur Elias da Neo Química Arena. O treinador deixará o cargo em outubro, após a Libertadores, que será sediada na Colômbia, para assumir a seleção brasileira.

Jheniffer e Tamires marcaram para o Timão, que ampliou sua hegemonia no país, com cinco taças da competição, sendo a quarta seguida. Mylena Carioca descontou para a Ferrinha.

No 1º tempo, o Timão não começou bem e viu a Ferroviária largar na frente logo no início. Na primeira grande oportunidade da Ferrinha no jogo, Barrinha cruzou na cabeça de Mylena Carioca, que só desviou para abrir o placar.

Só que as Brabas não sentiram o golpe e, empurradas pela torcida, pressionaram em busca do empate, enquanto a equipe da técnica Jéssica Lima se fechou.

Depois de parar duas vezes seguidas na goleira Luciana no chute de Millene e na cabeçada de Tarciane, Jheniffer subiu mais alto que a defesa adversária para deixar tudo igual na Neo Química Arena.

Nos minutos finais, as corintianas continuaram em cima criando boas oportunidades, mas a goleira da Ferroviária fez boas defesas para evitar a virada na primeira etapa.

Já o 2º tempo começou faltoso e bastante truncado. Até que aos 12, Millene roubou a bola no meio de campo e fez um cruzamento perfeito para Tamires. A lateral ganhou de duas marcadores e só tocou na saída de Luciana para virar o jogo para o Corinthians.

A Ferroviária sentiu o gol e viu as Brabas assumirem o controle da partida. E o terceiro do Timão só não saiu aos 21, porque a goleira da Ferrinha fez praticamente um milagre ao defender duas bolas seguidas.

Mesmo vencendo, o Corinthians seguiu em cima na reta final, mas Luciana, uma das melhores jogadoras em campo, fez boas defesas para evitar.

Homenagem a Arthur Elias

Em seu último jogo pelo Corinthians na Neo Química Arena, o técnico Arthur Elias ganhou um mosaico como forma de agradecimento da torcida.

O treinador, que chegou ao seu 15º título em oito temporadas na equipe, deixará o cargo após a disputa da Libertadores, em outubro, para assumir a seleção brasileira.

Brabas invencíveis em casa

O Corinthians não sabe o que é perder na Neo Química Arena. Desde 2018, as Brabas disputaram 17 jogos no estádio e venceu todos eles, obtendo 100% de aproveitamento. Foram 46 gols marcados e só onze sofridos.

Novo recorde de público

Neste domingo (10), 42.556 torcedores marcaram presença na Neo Química Arena e quebraram o recorde continental de maior público do futebol feminino entre clubes.

A renda bruta de R$ 920.125,90 arrecadada com os 42.326 pagantes também foi a maior do futebol feminino de clubes no país, superando em cerca de R$ 20 mil a renda da final de 2022.

Premiação recorde

As Brabas vão embolsar R$ 1,2 milhão pelo título, enquanto as Guerreiras Grenás ficam com R$ 600 mil pelo vice.

O valor teve um aumento de 20% no que comparado ao ano passado. Na ocasião, o Timão conquistou R$ 1 milhão ao vencer o Internacional na grande final.