Valorização da vida: Detran Paraná inicia as atividades da Semana Nacional do Trânsito

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) inicia nesta segunda-feira (18) as ações educativas da Semana Nacional de Trânsito (SNT), que acontece anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. As atividades serão levadas em caravana para cinco regiões do Estado. O objetivo da SNT é a conscientização da sociedade sobre comportamentos que colocam em risco a vida de todos que utilizam as vias: motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A campanha desenvolvida pelo Detran-PR, em parceria com a Secretaria de Estado da Comunicação, tem como tema este ano “Não seja um perigo no trânsito”. Os princípios do Sistema Seguro e Visão Zero, que tem como base a proposta do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), são o foco deste ano.

“A Semana Nacional de Trânsito é um dos eventos mais importantes do nosso calendário, no qual unimos forças com parceiros para fortalecer ainda mais as ações educativas voltadas à segurança no trânsito. O objetivo é chamar a atenção da sociedade sobre a conduta e atitudes corretas para manter um trânsito seguro e valorizar a vida”, comenta o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado.

A semana foi definida desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1997. O tema estabelecido para 2023 pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é “No trânsito, escolha a vida”.

CAMPANHA

Na campanha do Detran-PR, a abordagem do Sistema Seguro reconhece que erros humanos são inevitáveis, mas busca criar um ambiente no qual esses erros não resultem em acidentes graves. Além disso, responsabiliza não apenas quem usa o sistema, mas compartilha a responsabilidade com quem gerencia, como projetistas, construtores e gerentes de infraestrutura.

Já a Visão Zero tem como intuito principal eliminar completamente as mortes e lesões graves no trânsito. Parte do princípio de que a perda de vidas no trânsito não é aceitável e que todas as mortes e lesões são evitáveis – acidentes ocorrerão, mas não podem resultar em mortes ou lesões graves.

Ambas as abordagens têm como foco garantir que os erros causados no trânsito não sejam fatais. De acordo com dados do Datasus, 90% dos acidentes no Brasil ocorrem por falha humana, que podem envolver desde a desatenção dos condutores até o desrespeito à legislação. Os exemplos mais comuns são excesso de velocidade, uso do celular, falta de equipamentos de segurança como o cinto ou capacete, o uso de bebidas alcoólicas antes de dirigir ou até mesmo dirigir cansado.

Agência Estadual de Notícias