Filho abre porta do carro e mãe morre após cair de veículo em movimento no Paraná

Uma mulher indígena morreu após uma tragédia que foi registrada na rodovia BR 277 no Km 481,3 em Nova Laranjeiras, na região central do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Laranjeiras do Sul que atenderam a ocorrência, a mulher estava com o filho de 2 anos no colo no banco do passageiro de um veículo Chevrolet/Celta conduzido pelo marido de 39 anos. Em determinado momento, a criança que estava no colo da mãe, abriu a porta, ejetando a mãe para fora do veículo em movimento.

A mulher de 29 anos morreu no local. O pai da criança e marido da vítima, não se feriu, mas ficou em choque no local da tragédia e foi amparado por familiares indígenas. A criança não se feriu.

Uma ambulância do SAMU de Laranjeiras do Sul com o médico, deslocou até a ocorrência e constatou o óbito da vítima. O Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal de Laranjeiras do Sul, também atenderam o local do acidente. O IML de Guarapuava, foi acionado para recolher o corpo.

Fonte: Catve