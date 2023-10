Carreta tomba sobre a pista da BR 369 em Ubiratã

Uma carreta tombou na tarde de domingo (01), na BR 369 próximo a Ponte do Rio Piquiri em Ubiratã.

Imagens feitas por um motorista que trafegava pela rodovia mostra o caminhão fazendo “”zig-zag” na pista, minutos antes de tombar.

A equipe do SAMU prestou atendimento ao motorista. A (PRF) Policia Rodoviária Federal fez o controle do tráfego que ficou lento no local.

Veja o vídeo: