Cavalos da APAE utilizados em sessões de equoterapia recebem assistência veterinária gratuita

Estudantes e professores de Medicina Veterinária vão prestar atendimento aos animais; parceria ajuda entidade e beneficia pessoas com deficiência.

O Centro Universitário Integrado e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campo Mourão fizeram uma parceria que beneficia ao mesmo tempo os futuros médicos veterinários, as pessoas com deficiência e os animais utilizados na equoterapia; método terapêutico assistido por cavalos e que ajuda no desenvolvimento do corpo e da mente humana.

Pelo projeto, professores e estudantes do curso de Medicina Veterinária do Integrado prestarão suporte técnico e assistência médica aos animais mantidos pela APAE, desde exames de rotina até procedimentos especializados, sem qualquer cobrança. A entidade assistencial, por sua vez, ficará responsável pela compra de medicamentos e outros insumos.

“É um projeto social muito bonito e sentimos honrados em fazer parte”, define Camila Mottin, professora e coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Integrado, que irá supervisionar o trabalho. “Além de demonstrar a responsabilidade social da instituição, é uma oportunidade valiosa para os acadêmicos adquirirem experiência prática em cuidados equinos,” completa Denis Steiner, responsável pela clínica médica de grandes animais do Integrado.

“E para nós da APAE, é uma parceria valiosa. Dependemos de vários recursos para manter os serviços ativos. Em se tratando de uma terapia tão cara em termos de manutenção, a economia com os gastos veterinários promoverá uma grande diferença nas despesas mensais”, explica o fisioterapeuta da APAE de Campo Mourão, Willian Cezar Pereira.

Cuidados com os animais

A APAE de Campo Mourão tem, atualmente, três cavalos que foram recebidos por meio de doações. Dois deles são utilizados na equoterapia, oferecida pela entidade desde 2003. Os animais passarão por uma consulta mensal com a realização de exames, vacinação, casqueamento, desvermifugação, cuidados com a saúde bucal e outros procedimentos; inclusive cirúrgicos, como castração.

“O atendimento aos animais será feito mensalmente, durante a tarde, mas se houver necessidade de intervenções adicionais, a equipe estará pronta para responder”, informa Camila Mottin.

O que é a equoterapia?

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo por meio de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais.

Segundo a Associação Nacional de Equoterapia, é uma forma de reabilitação baseada na neurofisiologia, tendo como base os padrões de movimentos rítmicos e repetitivos da marcha do cavalo. Ao caminhar, o centro de gravidade do cavalo é deslocado tridimensionalmente, um movimento similar ao da marcha humana, com movimentos alternados dos membros superiores e da pelve.

Benefícios à saúde humana

A atividade contribui para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo, aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio do praticante. A interação com o cavalo – incluindo os primeiros contatos – os cuidados preliminares, o ato de montar e o manuseio final desenvolvem ainda novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima.

“Essa atividade ocasiona uma série de estímulos – que percorrem a medula do praticante e chegam até o sistema nervoso central – e contribuem para a criação de novas sinapses. O processo de neuroplasticidade favorece ganhos motores (equilíbrio, força, melhora do tônus muscular) e cognitivos (aprendizado e interação social)”, complementa Pereira.

A APAE de Campo Mourão também estuda a possibilidade de ofertar a equoterapia de modo particular àqueles que não são alunos da entidade, mas possuem algum tipo de necessidade especial como síndromes variadas, transtorno do espectro autista, doenças neurológicas, amputados, depressão e outras síndromes.

Sobre o Centro Universitário Integrado

Localizado em Campo Mourão (PR), o Centro Universitário Integrado oferece, há mais de 25 anos, ensino superior de excelência reconhecido pelo MEC com nota máxima no Conceito Institucional. Preocupado com o que o mercado necessita, busca ofertar um ensino de qualidade voltado às competências que precisam ser desenvolvidas por todos os profissionais.

Para isso, conta com infraestrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, metodologias de ensino inovadoras e corpo docente com forte experiência acadêmica e vivência prática.

Atualmente, o Integrado oferece mais de 55 cursos de graduação presencial, semipresencial e a distância, incluindo Direito, Medicina e Odontologia e mais de 100 cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento.

Sobre a APAE de Campo Mourão

A APAE de Campo Mourão foi criada por um grupo de pessoas solidárias em 17 de abril de 1974.

O objetivo é promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

A entidade tem cumprido sua missão nesses 49 anos, prestando serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social.