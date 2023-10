Homem morre prensado por trator e carreta em granja no Paraná

Valdir Pinto da Conceição, de 48 anos, morreu após ficar prensado entre o pneu de um trator e uma carreta em uma granja do Bairro Santa Olga, em Cruzeiro do Oeste (115 km de Ubiratã). A vítima teria sido encontrada por seu cunhado.

A Polícia Militar foi acionada pelo cunhado da vítima que ao desconfiar da demora, foi em busca do familiar no interior da granja e o encontrou prensado entre o pneu do trator e uma carreta de madeiras, já em aparente óbito.

Ele tentou a todo custo retirá-lo do local na esperança de conseguir socorrê-lo, porém não obteve sucesso. Diante da fatalidade ele acionou a PM, que fez o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil e dos peritos do IML (Instituto Médico Legal), que após a perícia recolheram o corpo, que foi encaminhado para Umuarama.