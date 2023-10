PRF prende contrabandista na BR 369

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma fiscalização de trânsito no KM 520 da BR 369 nesta quarta-feira (12), quando avistaram uma caminhonete Amarok branca efetuando uma ultrapassagem em faixa contínua.

Ao dar a ordem de parada, o condutor da caminhonete tentou fugir, fazendo uma conversão e abandonando o veículo para correr. No entanto, ele foi alcançado pelos agentes da PRF em uma rápida perseguição.

No interior da caminhonete, as autoridades encontraram uma grande quantidade de cigarros de origem paraguaia. O condutor, um homem de 23 anos, residente em Itaguajé, na região noroeste do Paraná, foi imediatamente detido.

O contrabando envolveu aproximadamente 26 caixas de cigarros. O homem foi encaminhado para a PRF de Cascavel para responder pelo crime cometido.