Jovem de Juranda perde a vida em colisão na PR 472

O jovem de 24 anos identificado nas redes sociais como Guilherme Silva ou Reginaldo Silva, conhecido como “Robinho”. A identificação oficial não foi divulgada, perdeu a vida em um grave acidente no final da tarde desta quinta-feira (12), em uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete Hilux placas de Tuneiras do Oeste e a motocicleta em que ele estava.

O acidente aconteceu na PR 472 entre Juranda e o Distrito de Primavera. Equipes do SAMU foram acionadas, porém o jovem já estava em óbito.

As circunstâncias em que o acidente fatal aconteceu serão levantadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual. O corpo do jovem foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal.