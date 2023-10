Feto é encontrado na rede de esgoto em Londrina

O feto foi encontrada na rede de esgoto do Conjunto Aquiles em Londrina, no Norte do Paraná, durante a tarde desta sexta-feira (13).

De acordo com o médio do Samu, Dr. Raul Campos o feto foi abortado na 25ª semana de gestação. Funcionário da Sanepar foi quem encontrou o corpo, segundo o Aspirante a Oficial Shizuto.

A Polícia Científica foi acionada ao local para fazer a perícia.