Motorista fica gravemente ferido em tombamento de caminhão na PR 574 em Corbélia

Motorista ficou gravemente ferido em tombamento de caminhão na PR 574 em Corbélia, na manhã deste sábado (14).

Segundo informações o veículo, carregado com frango pronto para exportação, seguia na rodovia sentido Cafelândia a Corbélia, quando a 500 metros do trevo da Penha acabou tombando.

O motorista ficou encarcerado na cabine do veículo e precisou ser retirado. Equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para auxiliar na remoção da vítima e também no atendimento da ocorrência.

Na sequência ele foi atendido pelos socorristas do Samu e transportado de helicóptero ao Hospital Universitário de Cascavel.

A Defesa Civil esteve no local atendendo a ocorrência. Equipes da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e da empresa responsável pela carga estiveram no local para transbordo.