Homem de 52 anos é preso após quebrar janela e tenta agredir mãe com caco de vidro em Goioerê

Um homem de 52 anos foi preso em Goioerê depois de agredir a mãe e tentou agredir a própria mãe com um caco de vidro, após quebrar uma janela da casa da idosa de 71 anos.

Quando a equipe da Polícia Militar foi acionada e chegou na residência, encontrou o filho alterado e na revista pessoal encontrou um pedaço de caco de vidro no bolso do calção do indivíduo, que aparentava estar embriagado.

A mulher relatou que o filho sempre que bebe fica alterado, mas que desta vez foi pior, chegando mais agressivo. Ela contou que o filho quebrou o vidro da janela da casa e partiu para cima dela para agredi-la. Um vizinho chegou correndo e impediu que as agressões continuassem.

A equipe do Samu foi acionada para prestar socorro à idosa, enquanto o filho recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

Fonte Goionews