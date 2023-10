Crianças são flagradas brincando no Lago Municipal de Ubiratã

Internauta registrou várias crianças com idades entre 10 e 16 anos, aproximadamente, brincando no Lago Municipal de Ubiratã, no Parque dos Ipês, nesse final de semana.

Informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online dão conta de que a prática dessas atividades são frequentes no local, principalmente nos finais de semana.

Quem visita o lago pode facilmente acompanhar os perigos que o local oferece. O local é proibido a prática desse tipo de atividade e esse fato tem causado grande preocupação, uma vez que ali existem certos pontos em que a profundidade chega até 3 metros e isso traz sérios riscos podendo ocasionar a morte.

Fica o alerta para as pessoas se conscientizar sobre os riscos e aos pais orientar os menores sobre os perigos que eles correm ao entrar na água.