Fotógrafo registra eclipse anular em Ubiratã; veja imagens

O fotógrafo Erick William registrou as imagens do eclipse anular registrado no céu de de Ubiratã na tarde deste sábado (14).

Neste tipo de eclipse a lua vai cobrir a maior parte do disco solar, deixando apenas um anel brilhante na borda.

O fenômeno é diferente de um eclipse total, quando a lua cobre completamente o disco solar, deixando apenas a coroa solar visível.

O Observatório Nacional aponta que o eclipse anular ocorre quando a lua está em seu apogeu, o ponto mais distante de sua órbita da Terra, e nesse momento a Lua aparece menor, o que permite que este anel seja visível no eclipse.

No Brasil, o eclipse começou a ser visto às 14h05 na cidade de Tefé (Amazonas) e acabou às 17h55 na cidade de João Pessoa (Paraíba), considerando o evento completo, tanto anular quanto parcial.

Com informações da Agência Brasil.