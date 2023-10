Homem de 28 anos é morto a tiros em Mariluz

Um homem de 28 anos foi morto a tiros na noite de quarta-feira (18), na rua Washington Luiz, no Centro de Mariluz. A Polícia Militar recebeu a informação de que uma pessoa teria sido vítima de disparos de arma de fogo e constatou o fato no local.

Uma equipe de saúde do município também foi acionada, mas só foi possível constatar o óbito do homem. De acordo com a Polícia Militar, ele era monitorado por tornozeleira eletrônica e o equipamento estava desligado. A vítima foi atingida por disparos na região do tórax e pescoço. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal.