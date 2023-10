Homem morre esmagado após caminhão tombar sobre seu carro na PR 180 em Goioerê

Aguinaldo Reis, 47 anos, morreu esmagado dentro de um veículo Gol após um caminhão carregado com bois tombar sobre o carro na pista da rodovia PR 180, entre Goioerê e Cruzeiro do Oeste.

O acidente aconteceu pouco antes das 18 horas desta quarta-feira (18). O veículo ficou totalmente esmagado embaixo do caminhão. O condutor somente foi retirado por volta da zero hora desta quinta-feira (19).

A vítima era funcionário do frigorífico Astra e seguia no sentido contrário do caminhão, que teria perdido o controle e tombado. O caminhão era conduzido por um homem 33 anos, que ficou ferido e teve que ser encaminhado para a Santa Casa de Cruzeiro do Oeste.