Assassinos do radialista Antônio Beckhauser vão a Júri Popular; filho é um dos réus

A justiça marcará um importante capítulo na investigação do brutal assassinato do renomado radialista de Ubiratã, Antônio Beckhauser, que na época trabalhava na rádio Difusora. O julgamento dos acusados está marcado para o dia 30 de novembro, às 8 horas, no Fórum de Ubiratã, e promete ser um dos eventos mais aguardados no cenário jurídico e social da história da cidade.

Antônio Beckhauser, uma voz respeitada na comunidade de Ubiratã, foi morto, em sua residência quando assistia jogo do seu time de coração (São Paulo) em circunstâncias chocantes, e agora a justiça procura trazer os responsáveis à responsabilização. Os principais acusados enfrentarão a ira da justiça perante o tribunal popular. Entre eles, encontra-se o filho do radialista, que responderá por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio. Além disso, o jovem também enfrentará acusações de tráfico de drogas, uma vez que substâncias ilícitas foram encontradas em sua residência no momento de sua prisão, de acordo com informações da polícia.

Outros indivíduos detidos no decorrer da investigação também serão julgados. Um deles é o suspeito de ter efetuado os disparos que resultaram na morte de Antônio Beckhauser e em ferimentos na esposa do radialista, que sobreviveu. Este indivíduo já se encontrava sob custódia por outro homicídio antes de ser relacionado ao caso do radialista.

O terceiro acusado que irá a julgamento é Wellington Enrique de Souza Oliveira, suspeito de ter intermediado o contato entre o filho do radialista e o atirador. Ambos responderão por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio.

O caso de Antônio Beckhauser comoveu a comunidade de Ubiratã e gerou clamores por justiça. A expectativa é que o julgamento esclareça os eventos que levaram à morte do radialista e forneça respostas às perguntas que perduraram desde o trágico incidente.