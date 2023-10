Seleção brasileira deve ficar sem o seu camisa 10 por até seis meses

A seleção brasileira não poderá contar com o seu camisa 10 nos próximos seis meses, pelo menos. O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem, que apontaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Cabe destacar que Neymar sofreu uma lesão no joelho no jogo do Brasil contra o Uruguai, em Montevideo, pelas Eliminatórias. Além da derrota por 2 a 0, a equipe nacional vai encarar a ausência do seu principal jogador nas próximas partidas sob o comando de Fernando Diniz.

“O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta”, diz a nota oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Mas, o que isso significa para as apostas de futebol na próxima Data Fifa? O Brasil continua contando com um dos elencos mais poderosos da América do Sul, mas a equipe ainda não conseguiu se entrosar. A falta de Neymar representa a perda de uma liderança técnica natural, o que deve fazer com que novos nomes precisem aceitar essa responsabilidade.

Quem poderá assumir a camisa 10?

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se solidarizou com Neymar. “O futebol brasileiro e mundial precisa de Neymar bem e recuperado, porque o futebol fica mais alegre quando ele está em campo. Neymar pode contar com a minha amizade e também com todo o apoio da entidade”, disse Rodrigues ao site oficial da CBF.

Neymar estava atuando como armador da seleção brasileira. Raphael Veiga tem sido convocado para essa posição, mas acumula poucos minutos com Diniz. Rodrygo foi testado nessa função na Copa do Mundo por Tite e é uma das opções, bem como seu companheiro de equipe Vinicius Jr. Paquetá, que passa por questões pessoais na Inglaterra, já assumiu essa responsabilidade e surge como candidato à vaga, caso Diniz resolva convocá-lo novamente.