Celular salva a vida de policial durante tiroteio em Cascavel

Um celular que estava no colete balístico salvou a vida de um policial militar durante uma troca de tiros com um contrabandista na Rua João Wichoski, no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel, nesta quarta-feira (25).

O policial foi atingido no braço e encaminhado para uma unidade hospitalar logo após a troca de tiros.

A intensa perseguição a uma caminhonete Amarok mobilizou várias equipes policiais até o endereço no fim da manhã após um intenso trabalho de investigação da Agência Local de Inteligência da Polícia Militar.

Quando a caminhonete chegou ao local e encontrou com as equipes policiais, o motorista empreendeu fuga, e foi perseguido até uma área de mata onde o motorista fugiu.

Durante a perseguição, o motorista da caminhonete trocou tiros com o policial que foi atingido no braço.

Em uma residência nas proximidades foi encontrada uma grande quantidade de agrotóxicos.

Após a perícia no local e no veículo, os agrotóxicos e a caminhonete foram encaminhados para a Delegacia Cidadã no fim da tarde desta quarta-feira (25) onde os procedimentos cabíveis seriam tomados.