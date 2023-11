Saiba como tomar cuidado para a Black Friday

Novembro, o mês da expectativa fervilhante, um período ansiado por inúmeros brasileiros. Os olhares brilham e os corações aceleram em antecipação à tempestade de ofertas que a Black Friday traz consigo. Mas, em meio à euforia, a sombra das artimanhas digitais espreita, pronta para enganar os incautos.

A Black Friday, esse dia de festa do consumismo, abre as portas da temporada de compras com grandes descontos que ecoam pelas lojas de todo o país. É a sexta-feira que todos aguardam ansiosamente, a data em que os brasileiros unem-se na busca por pechinchas e oportunidades de adquirir produtos e serviços por valores mais camaradas. No entanto, no turbilhão de ofertas, espreitam as ciladas e as pegadinhas, astutas e enganosas. Como, então, navegar esse mar revolto e emergir ileso? Vamos explorar algumas dicas valiosas.

Dica número um: é essencial ancorar-se no porto seguro do site oficial da Black Friday. O endereço www.blackfriday.com.br é o farol das promoções no Brasil, revelando as maravilhas oferecidas por diversas empresas. Das roupas aos acessórios, das passagens aéreas aos mais variados produtos e serviços, esse site é o guardião da integridade das ofertas, mantendo as fraudes à distância.

Dica número dois: vale a pena adotar a bússola dos comparadores de preços. Quem nunca se deparou com a ilusão de “metade do dobro”? Os comparadores de preços funcionam como uma luneta, permitindo-nos observar os valores de produtos ou serviços em diferentes empresas semanas antes da Black Friday e no dia do evento, evitando o naufrágio nos mares traiçoeiros dos descontos fictícios. Além disso, essas ferramentas nos oferecem mapas para encontrar o tesouro do melhor custo-benefício, comparando preços em lojas diversas. Entre essas bússolas modernas, destacam-se o Buscapé e o Google Shopping, prontos para serem utilizados tanto em computadores quanto em celulares.

Dica número três: quando a maré de ofertas inundar sua caixa de entrada de e-mails ou sua lista de mensagens no WhatsApp, navegue com cautela. É comum receber convites tentadores, mas os navegantes espertos desconfiam das sirenas das ofertas falsas. Quando vir mensagens por e-mail ou WhatsApp que pareçam bom demais para ser verdade, levante as velas da desconfiança e evite a tentação de clicar em qualquer link. Em geral, as lojas enviam e-mails de marketing apenas a clientes que permitiram o contato. Portanto, mantenha os olhos bem abertos para mensagens de lojas com as quais você não tenha história. Esteja atento a erros de português nas mensagens e desconfie de mensagens que peçam informações pessoais ou bancárias.

Dica número quatro: antes de içar a âncora da sua decisão de compra, faça uma investigação profunda sobre a origem da loja. Segundo o PROCON de São Paulo, 1 em cada 5 navegadores virtuais acaba se perdendo na tempestade de problemas ao comprar produtos ou serviços online em um ano. Desde produtos errados até entregas não realizadas, os contratempos são muitos. Para evitar essas armadilhas, você precisa ser um detetive da web e rastrear a empresa até sua raiz. Procure suas pegadas nas redes sociais, como Instagram e Facebook. Consulte o depoimento de outros navegadores. Vasculhe a web em busca de informações sobre a empresa e verifique se ela possui CNPJ ativo.

Estas dicas não são apenas um mapa seguro para uma Black Friday livre de encrencas, mas também a sua bússola pessoal na jornada para evitar a temida “Black Fraude.” Boas compras, aventureiros!