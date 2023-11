Acejur homenageia empresas e personalidades destaques de 2023 de Juranda

A Associação Comercial e Empresarial de Juranda (Acejur) realizou com absoluto sucesso, a cerimônia de homenagem aos vencedores do Prêmio Destaque 2023.

O evento foi realizado no Centro de Eventos e reuniu um grande número de pessoas.

Nesta edição foram homenageadas 96 categorias entre empresas e personalidades destaques do ano, escolhidos em pesquisa de opinião realizada pela associação.

Os questionários para definição dos destaques foram aplicados tanto no comércio como em residências.



Acompanhado de outros diretores da associação, o presidente Maikon Vinícius Lopes Corso parabenizou os escolhidos na pesquisa e enalteceu a grande adesão alcançada no evento.

Ele salientou que os resultados demonstram a excelência no atendimento e prestação de serviço das empresas e profissionais, servindo para estimular que cada vez mais busquem a melhoria e inovação.

Maikon agradeceu os diretores e colaboradores da associação pelo empenho na preparação do evento, bem como os parceiros e patrocinadores. “Parabéns a todos os envolvidos pelo grande sucesso obtido em mais uma edição do Prêmio Destaque”, disse ao acrescentar que o objetivo do Prêmio Destaque é a valorização do comércio jurandense, fomentando o associativismo.



Após a entrega da premiação foi servido jantar aos participantes. Também foi realizado sorteio de rodízio de pizza, cortesia do Fornetto Pizzaria e aconteceu animação musical a cargo de Fernandinho Lima e Banda Dhiego Brante.



O evento teve como patrocinadores Medeiros Móveis, Jurapetro, Floricultura do Bugão, Hookah Bebidas, Escritório Marcussi, Quioesque do Claudinho, Barbosa Materiais de Construção, Drogamais, PAX, Auto Elétrica Foquinho, Unimed e Juniaski Motos.

Diretoria – Também integram a diretoria da Acejur Everton Fernandes Fonseca (primeiro vice-presidente); Clênio Erly Saibert Freire (segundo vice-presidente); Jaqueline Lopes Miotto (primeira secretária); Ronaldo Domingos de Rosa (segundo secretário); Dr. Hanthony Fhelipe dos Santos (primeiro tesoureiro) e Marcelo Pereira Amaral (segundo tesoureiro).

A Acejur foi fundada em abril de 1990 e além de atuar na defesa dos interesses dos associados também contribui para o desenvolvimento local.