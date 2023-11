Padre Reginaldo Manzotti é internado às pressas após complicações de cirurgia

O Padre Reginaldo Manzotti foi levado às pressas ao hospital após sentir fortes dores e está internado. Por meio de comunicado publicado pela equipe do religioso nesta sexta-feira, 24/11, ele conta que sofreu complicações de uma cirurgia de coluna realizada em 30 de outubro.

“Como vocês têm acompanhado, tive complicações após a cirurgia, mas graças a Deus e as orações de todos, estou me recuperando lentamente”, disse. Em seguida, ele destacou que, após sentir tantas dores, os médicos finalmente descobriram qual era o seu problema e estão cuidando.

“Finalmente descobriram a causa de tanta dor e a atual equipe médica que me atende recomendou que eu permaneça internado e depois siga com repouso prolongado. Por isso, estarei ausente por mais algum tempo. Agradeço todas as orações e peço que continuem a rezar por mim. Que Nossa Senhora do Carmo os proteja e Deus os abençoe”, completou.