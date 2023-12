Caminhão é consumido pelo fogo na BR 272

Um caminhão que trafegava pela rodovia BR-272, perto do distrito de Jaracatiá, em Goioerê, pegou fogo nesta quinta-feira (30).

Quando o condutor percebeu o incêndio, que começou no motor, as chamas já estavam se alastrando rapidamente, tomando conta de toda a frente do veículo, mas ele conseguiu sair a tempo.

Populares que passavam pela rodovia auxiliaram na retirada da carga de peças automotivas, evitando, desta forma, um prejuízo maior.

