Trabalhadores ficam feridos em acidente envolvendo ônibus em Nova Aurora

Um acidente foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (08) na PR-180 entre Nova Aurora e Quarto Centenário.

De acordo com as informações, um ônibus, ocupado por trabalhadores de uma cooperativa, retornava para as cidades de Moreira Sales e Goioerê, quando acabou tombando na rodovia.

O veículo parou de lado no asfalto. As informações são de que as vitimas são moradoras de Moreira Sales e Goioerê.

Diversas ambulâncias e helicóptero do Samu deslocaram para atender as vítimas.

https://www.instagram.com/p/C0nYmQhOdGG/

https://www.instagram.com/p/C0nYmQhOdGG/