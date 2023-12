Motociclista morre em acidente na PR 239 em Campina da Lagoa

Na manhã deste sábado (30), a Polícia Rodoviária Estadual prestou atendimento a uma ocorrência de acidente na PR-239, no trecho que liga a BR-369 ao município de Campina da Lagoa, a dois km do Posto Rodoviário da PRE de Ubiratã, envolvendo uma motocicleta com placas de Goioerê.

No local foi constatado que o condutor da motocicleta, José Eloir Bahls, 40 anos, estava em óbito.

Os Agentes Rodoviários realizaram o levantamento da situação, constatando que a motocicleta saiu da pista percorrendo as margens por alguns metros e rampano um monte de terra indo parar a cerca de 60 metros a frente.

De imediato os Agentes acionaram a Polícia Civil de Ubiratã, Criminalística e o IML de Campo Mourão para serem tomadas as medidas cabíveis. A Polícia Civil investigará as causas do acidente.