Três são presos com drogas em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã em patrulhamento visualizou uma motocicleta CB 250 Twister em alta velocidade e o condutor portava uma mochila preta nas costas e deu ordem de parada por meio de sinais luminosos e sonoros, porém o condutor empreendeu fuga.

Foi realizado o acompanhamento tático, onde o condutor entrou em uma residência. Devido ao crime de

desobediência pelo descumprimento de ordem de parada emitido pelo agente público a equipe adentrou a residência. Ao realizar a abordagem foi visualizado três homens e em revista pessoal foi localizado 1g de maconha com um deles. Em busca pelo terreno foi visualizada uma mochila preta com as mesmas características que estava com o condutor da motocicleta. Nela foi encontrado vários invólucros de substância análoga a maconha prontas para a venda e também uma

balança de precisão.

Dentro da residência, na geladeira foi encontrado 717g de substância análoga a maconha, no quarto

do abordado foi localizado no guarda roupa 433g da mesma substância, além de R$503,00 em espécie. Somando assim 1806g de substância análoga a maconha.

Ao questionar os abordados sobre quem seria o responsável pelos entorpecentes, não houve manifestação por parte destes. Apenas um informou ser usuário e que adquiri o entorpecente

do outro abordado. Ele relatou também que este quem pilotava a motocicleta.

Diante dos fatos a equipe apreendeu os entorpecentes e deu voz de prisão aos abordados. Eles foram encaminhados para a delegacia de Campina da Lagoa. Foi necessário o uso de algemas segundo a súmula vinculante 11.

Fonte: 11º BPM