Vestido curto gera briga de casal e Policia é acionada em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada por vizinhos a respeito de uma briga de casal no centro da cidade.

No local, uma mulher acenou para a equipe, junto dela estava seu cônjuge. Ao entrar em contato com ambos, o relato das partes foi que ao chegar do trabalho, o homem avistou a mulher na sacada com um vestido curto, e por já estarem brigados por outra situação, novamente iniciaram outra briga, já no

apartamento, por não ter gostado de a ver com o vestido curto.

O homem rasgou a vestimenta e logo após ambos vieram a se agredir com cinta, e continuaram as discussões, momento em que a mulher avistou a viatura.

O relato foi confirmado pelos dois, ambos não manifestaram interesse em representar pelas agressões. A mulher pediu para que os policiais aguardassem ela retirar seus pertences da casa, porem sem ter para onde ir, quem se retirou foi o homem.

Fonte: 11º BPM