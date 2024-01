Avó aciona Polícia após ser ameaçada com faca pela própria neta em Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa foi acionada por uma conselheira tutelar, relatando que estaria ocorrendo uma violência de uma neta contra sua avó.

No local e em contato com a vítima, a senhora relatou que estava almoçando em sua residência com seus familiares, quando sua neta, teria chegado em sua casa e após ter ingerido bebida alcoólica, teria se alterado, começando a quebrar os pratos da casa, e que teria pegado uma faca, ameaçando os familiares presentes, quando foi contida por um primo e ao ficar sabendo do acionamento da equipe policial, a autora se evadiu do local.

Diante dos fatos, a policia orientou e qualificou as partes, sendo confeccionado e encaminhado o BOU.

A vítima desejou requerer uma medida protetiva em desfavor de sua neta.

11º BPM