Extração de Ouro na região avança para autorização

https://www.instagram.com/p/C10EVOqpJPs/?igsh=MTMzY2VyYTVhem1ubw==

A extração de ouro nos municípios de Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste e Nova Aurora, próxima ao Rio Piquiri, na divisa com Quarto Centenário, região de Ubiratã, enfrentou atrasos devido a mudanças na gestão do Governo Federal.

Anteriormente, as áreas aguardavam liberações com fiscalização ambiental menos rigorosa. Com o novo governo, a participação do Ibama, Exército e Marinha se tornou necessária, resultando em atrasos. As áreas de jazidas, em processo de liberação, incluem locais nos municípios mencionados.

A cidade de Nova Aurora destaca-se, com duas áreas solicitadas, sendo uma na divisa com Formosa do Oeste. A primeira a ser solicitada, abrangendo 310,61 hectares e localizada na divisa com Formosa, pode ser a primeira a receber autorização para extração em escala industrial nos próximos meses.

Novas informações serão divulgadas nos próximos dias, acompanhando o desenrolar desse processo que impacta diretamente a atividade de extração de ouro na região.