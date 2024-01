Corsa com quatro pessoas capota em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C168OzkuNqs/?igsh=ZDFpZXIwYmNzM3ox

https://www.instagram.com/reel/C168OzkuNqs/?igsh=ZDFpZXIwYmNzM3ox

Um Corsa Classic capotou na PR 239 em Ubiratã, no trecho sentido Campina da Lagoa.

Segundo informado, o carro com placas de Laranjeiras do Sul tinha quatro ocupantes, todos com ferimentos leves.

O veículo capotou e parou em um barranco às margens da rodovia.

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Informação com responsabilidade e credibilidade.